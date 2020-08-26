Адвокат Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат Александр Добровинский, который защищает интересы семьи погибшего в резонансном ДТП Сергея Захарова, усомнился в версии о том, что обвиняемый актер Михаил Ефремов мог отсутствовать за рулем в момент ДТП.
Юрист отметил, что есть целый "каскад доказательств", в том числе и признание вины самим артистом, подтверждающих, что во время аварии на водительском месте находился именно Ефремов. Кроме того, об этом же свидетельствуют и показания очевидцев.
"Ни у меня, ни у гособвинителей нет в этом никаких сомнений. Все остальное от лукавого", – заявил Добровинский в интервью телеканалу "Москва 24".
Адвокат также предположил, что судебное разбирательство завершится "в ближайшую неделю".
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
Во время судебного слушания 5 августа актер не признал своей вины в аварии, объяснив свою позицию тем, что ничего не помнит. 21 августа Ефремов также выразил уверенность, что в момент инцидента не находился за рулем своего авто.
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