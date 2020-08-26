Mercedes-Benz и "Газель" стали участниками жесткого ДТП в Барнауле

Легковой автомобиль Mercedes-Benz и "Газель" столкнулись на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле 26 августа, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что в результате аварии оба авто вылетели на газон. При этом "Газель" от удара опрокинулась на бок.
Жители города отмечают, что рядом со столкнувшимися автомобилями посреди дороги также стоит кроссовер, который, вероятно, может быть третьим участником инцидента.
На месте аварии присутствуют пожарные и скорая помощь. О пострадавших и других деталях происшествия не сообщается.
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