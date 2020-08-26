Жириновский попросил Путина перевести Фургала под домашний арест

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский направил президенту Владимиру Путину письмо с предложением перевести бывшего губернатора Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край, чтобы в регионе "наступило успокоение".
"Я обратился с очередным письмом к президенту Владимиру Путину. Надеюсь, он прочитал его, или я по телефону сумею до него дозвониться. Там есть вариант, как успокоить все в Хабаровском крае, чтобы вопрос был снят с повестки дня, а Сергей Иванович [Фургал] находился бы условиях, которые бы позволяли знать, что он в Хабаровске, может, под домашним арестом", — заявил парламентарий в эфире канала "Россия 24".
Напомним, 9 июля правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. С 11 июля в Хабаровске проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-главы региона.
20 июля президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио региона назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева.
Комментарии
Поздно. Любая отработка назад - признак слабости руководства перед Хабаровчанами.