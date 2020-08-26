Алтайский депутат стал гендиректором крупного фармакологического предприятия

Депутат АКЗС, бывший гендиректор Барнаульского молочного комбината Александр Балушкин стал новым руководителем бийского фармацевтического предприятия "Алтайвитамины".
Как пишет "Политсибру" со ссылкой на источник, в "Спарк-Интерфакс" парламентарий уже числится в качестве топ-менеджера компании. Сам Балушкин информацию не подтвердил, поскольку журналистам не удалось до него дозвониться.
Первые сведения о том, что алтайский политик возглавит фармацевтическую организацию появлялись еще месяц назад, но тогда Балушкин эту информацию опроверг.
Напомним, что "Алтайвитамины" занимается производством лекарств и БАД. Компания зарегистрирована в Бийске и работает на протяжении десятков лет.
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