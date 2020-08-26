Два новых светофора установили в Барнауле

В Барнауле появились два новых светофора, которые установили в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба мэрии.
Светофоры общей стоимостью 2,1 миллиона рублей поставили на пересечениях улиц Максима Горького и Никитина, а также проспекта Строителей и улицы Деповской.
Выбор данных перекрестков объясняется тем, что по итогам 2019 года именно в этих местах с особой регулярностью происходили ДТП.
Ранее сообщалось, что на участке улицы Анатолия в Барнауле временно установят дорожные знаки "Остановка запрещена". Отмечалось, что работы будут выполнены в период с 21 по 25 сентября.
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