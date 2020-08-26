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Два новых светофора установили в Барнауле

, ИА "Амител"
Их общая стоимость составила 2,1 млн рублей
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле появились два новых светофора, которые установили в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-служба мэрии.

Светофоры общей стоимостью 2,1 миллиона рублей поставили на пересечениях улиц Максима Горького и Никитина, а также проспекта Строителей и улицы Деповской.

Выбор данных перекрестков объясняется тем, что по итогам 2019 года именно в этих местах с особой регулярностью происходили ДТП.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Анатолия в Барнауле временно установят дорожные знаки "Остановка запрещена". Отмечалось, что работы будут выполнены в период с 21 по 25 сентября.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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