Алтайский край занял 11 место в рейтинге регионов по загрязненности воздуха. Перечень публикует аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По данным аналитиков, в 2019 году в атмосферу Алтайского края выброшено более 470 тысяч тонн загрязняющих веществ. Причем 64% пришлось на транспорт и 36% — на предприятия. Это кардинальным образом отличается от ситуации по России в целом. В стране на предприятия приходится 75% загрязнения, на транспорт — 25%. В российскую атмосферу за год выброшено 22,7 млн тонн загрязняющих веществ.
Самый грязный воздух, по данным аналитиков, в Красноярском крае, Кемеровской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Легче всего дышится Севастополе, республиках Тыва и Алтай.
Комментарии
Причем 64% пришлось на транспорт
Ну нищие же... Ездим на лошадях, пашем на коровах: а они, как известно, воздух портят... газами!
Странно... Нас убеждают ,что аграрный край,первозданная природа.
И тут...Алтайский край вошел в число регионов с самым грязным воздухом!
Опять лидерство!
Странно... Нас убеждают ,что аграрный край,первозданная природа.
Да ничего странного, в деревнях, наверное, так и есть. А в городах и городишках на каждом свободном квадратном метре машин больше, чем людей. У нас по двору пройти невозможно, стоят впритык и ещё постоянно туда-сюда, еле уворачиваешься.
Точечно может быть. Над Барнаулом и Бийском, а в остальных местах откуда, от сырости? Похоже на статистику, согласно которой все хорошо.