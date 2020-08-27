27 августа в Алтайском крае сохранится непогода, которая будет сопровождаться большим количеством осадков и сильным ветром, сообщают в региональном Гидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха в этот день составит от +18 до +23 градусов. Скорость юго-западного ветра будет достигать 11 м/с, а при порывах — 17-ти метров. На большей части территории края ожидаются грозы и дожди, местами — сильные дожди. Не исключен и град. Утром будет туман.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра поднимется до +20... +22 градусов. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
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