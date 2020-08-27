Кристина Асмус поразила поклонников после развода

Актриса Кристина Асмус выложила в своем аккаунте в Instagram видео, которое поразило ее подписчиков. На кадрах видно, что от хрупкой блондинки не осталось и следа.
Асмус предстала в образе знойной брюнетки, с каре и голубыми глазами. В ролике актриса дурачится и выглядит, скорее, смешно, нежели соблазнительно. При этом поклонники Асмус давно подметили, что она пытается разрушить репутацию "хорошей девочки".
Правда, в этот раз мнения подписчиков разделились. Некоторые оказались недовольны переменами в образе Асмус. "Совсем спятила девочка уже...", "Кристина, не делайте так больше. Совсем без косметики и тем более парика вы намного красивее", — пишут они.
Многие связывают такое поведение с недавним разводом актрисы с шоуменом Гариком Харламовым. Асмус не впервые выкладывает в Сеть шокирующие ролики. Так, недавно она опубликовала видео с имитацией оргазма.
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Вульгарная