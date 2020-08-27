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Новости

Житель Алтайского края погиб под трактором в первый рабочий день

, ИА "Амител"
Мужчина скончался в силосной яме
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Правоохранители подозревают фермера из Табунского района в нарушении правил безопасности при проведении работ, которые повлекли смерть человека, информирует пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, к главе крестьянского хозяйства одного из сел муниципалитета пришел 30-летний мужчина устраиваться на работу. Фермер предложил новобранцу совместно поработать на силосной яме для укатки корма трактором "К-701".

Во время движения по силосной массе фермер не справился с управлением, в результате чего транспорт перевернулся, а  работника зажало кабиной. От полученных травм он скончался на месте.

В отношении фермера правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

27.08.2020 07:43
CALIBR

Короткая база и высокий клиренс вкупе со слабой кабиной, не оставляет этому торжеству советской конструкторской мысли шансов на выживание работягам.

27.08.2020 08:04
- гость -

Всегда на силосе работали ДТ-75 и Т-4

27.08.2020 08:13
Сумрачный гений

27.08.2020 08:04
- гость -

В каменном веке - согласен.
Сейчас другие реалии: К-700, К-744, Т-130, Б10М. То, на чём в нашей северо-западной зоне края катают.

27.08.2020 08:13
- гость -


27.08.2020 08:04
- гость -
И Кировцы тоже утаптывали сенаж и силос в ямах. Гусеничный трактор сдвигал, ровнял, а Кировец утаптывал. Многое зависит от тракториста гусеничного трактора. Он должен равномерно массу распределять, иначе образуется пустота под силосом и когда Кировец наезжает на это невидимую яму, он опрокидывается. Говорю из своего опыта...

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