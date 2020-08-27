Житель Алтайского края погиб под трактором в первый рабочий день

Правоохранители подозревают фермера из Табунского района в нарушении правил безопасности при проведении работ, которые повлекли смерть человека, информирует пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, к главе крестьянского хозяйства одного из сел муниципалитета пришел 30-летний мужчина устраиваться на работу. Фермер предложил новобранцу совместно поработать на силосной яме для укатки корма трактором "К-701".
Во время движения по силосной массе фермер не справился с управлением, в результате чего транспорт перевернулся, а работника зажало кабиной. От полученных травм он скончался на месте.
В отношении фермера правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Комментарии
Короткая база и высокий клиренс вкупе со слабой кабиной, не оставляет этому торжеству советской конструкторской мысли шансов на выживание работягам.
Всегда на силосе работали ДТ-75 и Т-4
27.08.2020 08:04
- гость -
В каменном веке - согласен.
Сейчас другие реалии: К-700, К-744, Т-130, Б10М. То, на чём в нашей северо-западной зоне края катают.
27.08.2020 08:04
- гость -
И Кировцы тоже утаптывали сенаж и силос в ямах. Гусеничный трактор сдвигал, ровнял, а Кировец утаптывал. Многое зависит от тракториста гусеничного трактора. Он должен равномерно массу распределять, иначе образуется пустота под силосом и когда Кировец наезжает на это невидимую яму, он опрокидывается. Говорю из своего опыта...