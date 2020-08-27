За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом, передает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
"Диагноз подтвердился у трех жителей города Горно-Алтайска; у трех жителей Кош-Агачского района; у трех жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка; у жителей Улаганского и Чемальского районов", – сообщает штаб.
Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Горном Алтае достигло 2086. Выздоровело 1790 человек, из них 24 – за последние сутки.
Как ранее писал amic.ru, 26 августа стало известно о заражении коронавирусом Михаила Максимова, пресс-секретаря главы Республики Алтай Олега Хорохордина.
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