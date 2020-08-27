Омским врачам угрожают расправой после спасения жизни Навального

Медицинские работники Омской области выступили с коллективным обращением, где осуждают сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые критикуют их действия. Открытое письмо опубликовал ngs55.ru.
Врачи уверены, что реакция общественности на спасение жизни политика "переходит все границы этики и здравого смысла".
"Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив. Уже через 16 минут после получения сигнала с борта самолета машина скорой помощи прибыла в аэропорт, – подчеркнули авторы обращения. – Через 17 минут после того как больного вынесли на носилках он был доставлен в медицинский центр БСМП № 1 города Омска. В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь".
Однако никакой благодарности от родственников и друзей пациента они не увидели. Наоборот, сторонники блогера пытаются всячески очернить врачей, хотя не имеют даже медицинского образования, утверждается в письме.
"По сути, мы столкнулись с таким явлением, как "политический диагноз", который не имеет никакого отношения к медицине, – констатировали медработники. – Этих людей больше интересует санузел в приемном отделении, в котором сейчас идет ремонт, нежели объективная оценка фактов о самочувствии больного".
В результате теперь врачей оскорбляют и даже угрожают им расправой. Подобное отношение к людям, которые добросовестно исполняют свой долг независимо от личности пациента, недопустимо, гласит текст обращения.
Как ранее писал amic.ru, Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс по маршруту Томск – Москва.
Воздушное судно совершило внеплановую посадку в Омске.
Блогер впал в кому. По настоянию супруги, врачи, несмотря на опасения за жизнь Навального, позволили транспортировать его в Германию.
Основным предварительным диагнозом российские врачи называют "нарушение углеводного баланса", которое, предположительно, возникло из-за резкого снижения уровня сахара в крови.
Немецкие медики с таким вердиктом не согласны. По их оценке, политик отравился веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
У экспертов из России вывод немцев вызвал недоумение. Так, глава Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев обратил внимание, что нельзя говорить об отравлении ингибиторами холинэстеразы только на основании того, что установлено снижение активности холинэстеразы.
Комментарии
отравили или нет какая разница? кому он нафиг нужен? что он сделал (добился принятия законов, построил больницы, добился выделения бюджетных средств, собрал деньги на операцию умирающему ребенку.......)?
властям на него пофиг? хотели бы давно уже на мосту случайно застрелил бы кто нибудь или в ДТП попал или самолет упал, на худой конец пьяный Ефремов бы сбил и тысяча других причин, по которым человек исчезнет и никто Россию матушку не обвинит!
Задрали уже с этими бездельниками которые только и могут что на улицах орать, вместо того что бы работать.
27.08.2020 09:30
Козел
Да ты реальный козёл! Никакого смысла твоя работа в сложившейся системе не имеет. Работать чтобы что? Путин и дальше в карманы и пенсионный фонд лез оплачивая своё прожектёрство и аванютры. Ну пора бы уже башкой то начать думать! Она тебе дана не только чтобы рога носить.
Поддерживаю вас и подпишусь под каждым словом!
угрожают им расправой
Это интересно. Это уголовная статья. И есть мнение, что возбуждать дело по этой статье не станут
Аборигешка, твой Навальный козел! бггг
разжигай свой пукан
Козлу....
Навальный показал народу России, что народом России правят козлы из партии жуликов и воров. Навальный показал преступное сообщество, стоящее в руководстве Генпрокуратуры (бывший генпрокурор Ю.Чайка), Г.Думы (в т.ч. бывший министр юстиции, а ныне депутат П.Крашенинников), Росгвардии (генерал Золотов). Показаны преступные схемы воровства из гос.бюждета олигархами А.Усмановым, кремлевскими миллиардерами братьями Роттенбергами и многое другое.
А.Навальный - единственный медийно известный россиянин, который может быть Президентом России.
Этим он и опасен для нынешнего правящего преступного сообщества. А шакалы и Козлы, ошибочно надеются пожрать помои из корыта, которое остается от пира олигархов.
одни спасли, другие "не спасут" дело времени
Ложь очередная - ни одного лечащего врача среди подписантов нет! Лечащим врачам сторонники Навального выразили благодарность, а чиновникам благодарность объявят спецслужбы!
Лечащим врачам сторонники Навального выразили благодарность
Угу. Читали мы здесь как ололешкины фанаты врачей гумном поливали.
ну дак надо было свою работу выполнять, а не слушать кураторов подъехавших по срочному и лепить горбатого каждый раз разного, да ещё время выжидать перед отправкой в германию - вот люди и расстраиваются по этому поводу, имеют право походу. Навальный там походу выжил не благодоря , а скорее вопреки исходя из того шоу что там устроили. Молодцы пилоты, что самолёт посадили экстренно и походу с этого у кого-то всё пашло савсем не так как задумано....
Вопрос, был ли факт угроз расправой? И если был, будет ли возбуждено дело?
Если вспомнить, как везде пишут, что ковидных больных часто не лечат и даже врачи обход не делают, то, может, и надо им "грозить расправой" всегда - с большей ответственностью будут к обязанностям относиться и меньше бездействовать.
то, может, и надо им "грозить расправой"
Если за угрозы расправой угрожающему начнут угрожать расправой, то жить мы будем по понятиям, потому что расправится тот, кто первый выстрелит. Поэтому тут надо определится - по закону будем разбираться или по понятиям?
> В результате теперь врачей оскорбляют и даже угрожают им расправой.
Мирные оппозиционеры такие мирные.
27.08.2020 09:58
Обыватель
А вы больше слушайте сарафанное рад о, еще и не то узнаете.
Факт отравления признал Володин в контексте своего заявления в Госдуме :
"Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", – заявил Володин."
И только сетевые проплаченные боты до сих пор валят на самогон и наркоту, нарушая элементарные правила порядочности и заповеди Христовы.
* уже много лет за ним ведётся негласное наблюдение со стороны спец.служб , НИРАЗУ не был замечен и не скомпроментирован ни в пьянстве, ни в разврате. Слежка была в НСКе и почему то отсутствовала в Томске...
Навальный показал народу России, что народом России правят козлы из партии жуликов и воров.
козел показал козлам козлиное царство...
( других просто там нет)
Поэтому тут надо определится - по закону будем разбираться или по понятиям?
По закону - жесткий тотальный контроль врачебных действий и большие штрафы/сроки. Допустил халатность - больше врачом не будешь и либо сидишь несколько лет, либо работаешь на выплату несколько лет.
По закону - жесткий тотальный контроль врачебных действий и большие штрафы/сроки. Допустил халатность - больше врачом не будешь и либо сидишь несколько лет, либо работаешь на выплату несколько лет
Ну это совсем другое дело. И по закону же жесткое наказание за угрозу расправой, допустил угрозу, отвечай за базар, садись на несколько лет
У Навального хронический панкреатит. Сведущие в медицине понимают, что это такое.
Если вы не расследуете предыдущие случаи, то в каждом следующем обвинять будут вас.(с)
27.08.2020 10:30
- гость -
У Навального хронический панкреатит. Сведущие в медицине понимают, что это такое.
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Центр токсикологии Charite отдыхает : аноним сказал бочка , значит - с пивом. Или с квасом ?
Кто-то всерьёз думает, что Навальный и его свита хотят улучшить жизнь народа России? Они хотят отодвинуть от кормушки существующую власть и поближе придвинуться самим.
Так что не ломайте копья в спорах, а живите для себя и своих близких. Власть имущим и нынешним и будущим на вас наплевать.
27.08.2020 10:34
CALIBR
Ну сказано же: "сведущие в медицине". Полагаю, вы к ним не относитесь)))
Выложили фото с чаем - как отчет о проделанной работе.
В результате этого случая США смогут додавить Германию и закрыть туда поставки российского газа. После чего самим поставлять туда сжиженный газ на многие миллиарды долларов. И стоить это могло недорого, могло хватить миллиона долларов, а то и меньше, на американский счет Любе Соболь и передачу ей нужного пакетика с нужным веществом. Что для США ценней, Навальный или убрать конкурирующий газ с Европы? Наверное второе. Ищи, кому это выгодно.
27.08.2020 10:49
- гость -
+++++++++++++++++
О, да "сведущие в медицине" широко толкуемое понятие от знаний свойства пирамидона до применения правил искусственного дыхания, полученных на уроках ОБЖ.
* Вот и пишу : мировые светила токсикологии поражены в самую печень вашим космическим знанием предмета обсуждения, равно как и диагнозом.
27.08.2020 10:48
- гость -
и долго вы собрались жить для себя? хотя олигархи вот только для себя и живут. отравляя и уничтожая всю Россию
За угрозы давно пора статью ввести. А на остальную стаю шавок просто нужно положить, ибо обращать внимание на убогих глупо.
За угрозы давно пора статью ввести
Статья есть. И всегда была. Вопрос, воспользуются ли ей? Думаю, нет
27.08.2020 11:01
- гость -
За угрозы давно пора статью ввести.
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УК РФ Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность, -
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. ( с)
Вот только СК не рассмотрел угрозы жизни политика , а равно общественного деятеля - СК диагноз подавай.
Кал, а давно ололёшка политиком стал?