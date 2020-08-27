Гол барнаульского хоккеиста появится в NHL 21

Гол в стиле лакросс российского нападающего "Каролины" Андрея Свечникова добавят в хоккейный симулятор NHL 21. Напомним, уроженец Барнаула стал первым игроком Национальной хоккейной лиги, которому удалось забросить подобную шайбу. Причем в минувшем сезоне Свечников сделал это дважды. Речь идет о "лакросс-голе", когда хоккеист кладет шайбу на клюшку и закладывает ее аккуратно "за шиворот" вратарю.
Видео с голом в симуляторе NHL 21 опубликовал стример Nasher.
Here's the Svechnikov/Michigan/Lacrosse goal in #NHL21. pic.twitter.com/LV8J0FWOXC— Nasher (@TheNasher61) August 24, 2020
Разработчик – компания EA Sports – заявил, что игра выйдет 16 октября исключительно на PlayStation 4 и Xbox One.
В минувшем регулярном сезоне НХЛ, завершившемся из-за пандемии коронавируса досрочно, Свечников набрал 61 (24+37) очко в 69 матчах.
Как уже сообщал amic.ru, Свечников родился в Барнауле. Последние годы он выступал в юниорских лигах Северной Америки. Перед началом предыдущего сезона дебютировал в НХЛ, заключив трехлетний контракт с "Каролиной Харрикейнз".
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