В России ответили на возможное расширение американских санкций

Российская сторона считает решение властей США внести в черный список два НИИ Минобороны и Научный институт органической химии и технологии беспочвенным, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.
Напомним, что в уведомлении бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторговли США утверждалось, что у американских властей есть основания подозревать указанные НИИ в разработке химического и биологического вооружения.
Как отметил Антонов, такое заявление вызывает недоумение, поскольку никаких доказательств этого не предоставлено, а используются только "размытые формулировки".
"При этом игнорируется тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия", – сказал посол.
Антонов подчеркнул, что после таких заявлений обязательно должны последовать разъяснения, иначе это все можно считать "беспочвенными обвинениями".
Комментарии
Россия выразила недоумение
Жесткий ответ
Жесткий ответ
А чо тут ответишь! У них свой резон: ну кажется нам так! Это как с некоторыми "художниками". Изобразил на месте лица место с противоложного конца и на недоумённые вопросы изрекает: а я так вижу. И всё...
Там в Сирии ДТП российских и американских военных, американцы уже завопили, что на них специально на таран шли. Вот и еще повод.
США напоминает бешеную собаку.
Кого бы укусить?
Этого, и этого.
Срамота
Кого бы укусить? Этого, и этого.
Да собственный бы хвост кусала!