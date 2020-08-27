Алтайские железнодорожники слили 100 литров топлива из локомотива

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО
Двоих сотрудников транспортного предприятия уличили в попытке похитить около 100 литров топлива из локомотива, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.
"Транспортные полицейские установили, что подозреваемые загнали локомотив в железнодорожный тупик и слили горючее из топливного бака в пластиковые 20-литровые канистры, – уточнили в ведомстве. – Пять емкостей мужчины сбросили вдоль железнодорожных путей, рассчитывая позднее вывезти похищенное для продажи".
Правоохранители пресекли противоправные действия. Дизельное топливо вернули законному владельцу.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
всегда так делали
Надо воровать из бюджета и сотнями тонн, но перед этим стать либо чиновником, либо депутатом... Вот тогда бы все было законно!
Вот прямо надо пятёрик вломить?! Увольнения и административного штрафа недостаточно, обязательно на "курсы повышения квалификации" надо отправить?