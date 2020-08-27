Молоко на 27 миллионов рублей похитили в Алтайском крае

В Алтайском крае осудят преступную группу, которая похитила молоко на 27 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным следствия, с января 2016 по май 2018 года четверо злоумышленников занимались транспортировкой молока с предприятия. Во время перевозки они сходили с маршрута и сливали часть перевозимого груза в специальные емкости. Похищенное сообщники продавали организациям, которые занимаются переработкой молочных продуктов на территории Алтайского края и Республикой Алтай.
Главное следственное управление краевого ГУ МВД предъявило злоумышленникам обвинение по статье "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере". Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
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