СМИ: девятерых сибирских школьников отправили в психбольницу за "Колумбайн"

Девять красноярских подростков находятся в психоневрологическом диспансере после того, как их уличили в том, что они состоят в закрытой группе "Колумбайн" в социальной сети "ВКонтакте", сообщает ТВК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации телеканала, силовики подозревают школьников в том, что они готовились к "активным действиям".

Мать 14-летней жительницы Красноярска подтвердила, что ее дочь задержали за то, что она была подписана на запрещенную группу в соцсети.

По ее словам, в квартиру около 5 утра пришли силовики с автоматами, провели обыск, изъяли некоторые личные вещи и сопроводили в психоневрологический диспансер.

"Сказали, что проехать нужно: "Мать и дочь, вы с нами едете". Я спросила, куда едем. Мне сказали пройти в машину, – рассказывает женщина. – Я попросила у них адрес, чтобы муж нас забрал. Они тогда сказали: "Курчатова". Я спросила, зачем на Курчатова, а они ответили: "Ребенка нужно показать психиатру".

Вопреки ожиданиям матери, ее дочь после осмотра домой не отпустили. Горожанка утверждает, что девочку держат в медучреждении уже три дня. При этом видеться с ребенком женщине не позволяют. Объясняют это мерами профилактики из-за коронавируса.

Сестра школьницы уточнила, что они когда-то обсуждали стрельбу в школе "Колумбайн", но никто из них не одобрил устроенное подростками насилие.

"Забрали воздушное ружье, которое мне подарили, забрали лук, который мне сделал отец. То есть это вообще не Аленины вещи, – утверждает девушка. – Параллельно давали комментарии, что надо воспитывать ремнем ребенка".

Колумбайн-сообщества пропагандируют идеи подростков из США Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Тогда при нападении погибли 13 человек. Подобные ресурсы запрещены в России.