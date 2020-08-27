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СМИ: девятерых сибирских школьников отправили в психбольницу за "Колумбайн"

, ИА "Амител"
Правоохранители подозревают, что подростки готовились к стрельбе в школе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Девять красноярских подростков находятся в психоневрологическом диспансере после того, как их уличили в том, что они состоят в закрытой группе "Колумбайн" в социальной сети "ВКонтакте", сообщает ТВК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации телеканала, силовики подозревают школьников в том, что они готовились к "активным действиям".

Мать 14-летней жительницы Красноярска подтвердила, что ее дочь задержали за то, что она была подписана на запрещенную группу в соцсети.

По ее словам, в квартиру около 5 утра пришли силовики с автоматами, провели обыск, изъяли некоторые личные вещи и сопроводили в психоневрологический диспансер.

"Сказали, что проехать нужно: "Мать и дочь, вы с нами едете". Я спросила, куда едем. Мне сказали пройти в машину, – рассказывает женщина. – Я попросила у них адрес, чтобы муж нас забрал. Они тогда сказали: "Курчатова". Я спросила, зачем на Курчатова, а они ответили: "Ребенка нужно показать психиатру".

Вопреки ожиданиям матери, ее дочь после осмотра домой не отпустили. Горожанка утверждает, что девочку держат в медучреждении уже три дня. При этом видеться с ребенком женщине не позволяют. Объясняют это мерами профилактики из-за коронавируса.

Сестра школьницы уточнила, что они когда-то обсуждали стрельбу в школе "Колумбайн", но никто из них не одобрил устроенное подростками насилие.

"Забрали воздушное ружье, которое мне подарили, забрали лук, который мне сделал отец. То есть это вообще не Аленины вещи, – утверждает девушка. – Параллельно давали комментарии, что надо воспитывать ремнем ребенка".

Колумбайн-сообщества пропагандируют идеи подростков из США Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Тогда при нападении погибли 13 человек. Подобные ресурсы запрещены в России.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.08.2020 11:07
гость

Ляпнула чего-нибудь девочка в сети, не подумав. Разберутся, не переживайте.

27.08.2020 11:13
- гость -

а причем тут тогда психушка?

27.08.2020 11:23
гость


А причем тут тогда психушка?

В СИЗО лучше что ли?

27.08.2020 11:30
- гость -

сообщество обсуждает и пропагандируется идеи школьных стрелков.
они-же-дети участвовали в нем.
рано или поздно по какому-то событию, обману или провокации взялись бы за оружие.
причем все дико бы удивлялись, что такие хорошие дети, не может быть и т.д.

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