Выпускница АлтГТУ вошла в число лучших WEB-разработчиков страны

Выпускница АлтГТУ кафедры информационных технологий, направления подготовки "Приборостроение" Ирина Поминова стала призером Всероссийского конкурса "Лучший по профессии – 2020". Ирина заняла третье место в номинации "Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений".
Конкурс проходил дистанционно на площадке Томского государственного университета. Участники отвечали на вопросы и разрабатывали веб-сервис, позволяющий делать онлайн-заявки на создание дизайн-проектов помещений. За каждый этап начислялись баллы.
Победитель и призеры конкурса получили дипломы и денежное вознаграждение: 300, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно.
Всего в конкурсе участвовали представители 12 регионов России. Победителем стал программист из Томска Денис Шарапов, на втором месте – Артем Валеев из Башкортостана.