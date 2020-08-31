Царский двор. Как правильно садить деревья и кустарники

Взрослые, крупномерные деревья используют для создания тенистых аллей, лесопарковых массивов, живописных рощ и просто для озеленения территории. Высаживая крупномеры, можно создать полноценный, завершенный ландшафт.
Осень – лучшее время, для того чтобы запланировать высадку крупномеров. Дерево хорошо приживается в холодное время года: все процессы жизнедеятельности сведены к минимуму, дерево в состоянии спячки. Весной оно проснется, новые молодые корешки не будут травмированы, листья и побеги не испытают шока от внезапного изменения условий, и у растения будет время на медленную, спокойную адаптацию.
Что нужно учесть при пересадке крупномеров?
Деревья обязательно транспортируют с большим комом земли, завернутым в мешковину и закрепленным снаружи металлической сеткой. Но мало доставить дерево, его еще нужно правильно посадить. Ошибка при посадке может привести к обморожению и солнечному ожогу ствола. Особенно осторожными нужно быть с посадкой хвойных деревьев. Например, неправильное расположение корней при покупке и пересадке сосны неизбежно погубит ее в течение нескольких лет.
Пересаживаемые крупномерные деревья имеют хорошо развитую крону. Из-за этого даже при небольшом ветре дерево может повредить наиболее нежные и важные для питания части корней – корневые волоски. Чтобы этого избежать, ствол закрепляют в грунте с помощью растяжек.
С чего начать?
Конечно, с проекта ландшафтного дизайна. Нужно обязательно учесть, что некоторые виды растений плохо приживаются рядом друг с другом. Например, не стоит выращивать рядом с соснами тополь и осину, потому что у этих деревьев есть общие возбудители болезней.
Деревья, так же как и любые другие растения, нужно высаживать с учетом освещенности участка. Так, на теневых участках всегда удачной будет посадка хвойных деревьев. Здесь хорошо себя будут чувствовать пихты и ели. На солнечных местах с сильным испарением влаги с поверхности почвы высаживают сосны.
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