Нодар Шония станет почетным гражданином Барнаула

Городская дума, рассмотрев предложение мэрии, на сессии 4 сентября должна принять решение о присвоении звания почетный гражданин города Барнаула Нодару Шонии и Виктору Герману. Проект соответствующего документа появился на сайте горадминистрации.
Руководитель строительной компании "Селф" Нодар Шония будет награжден за "высокий профессионализм, развитие строительной отрасли города, значительный вклад в строительство важнейших социально значимых объектов".
Председатель правления ЗАО "Алтайский завод прецизионных изделий" Виктор Герман получит награду "за многолетний плодотворный труд, благотворительную деятельность, значительный вклад в развитие промышленного производства и предпринимательства".
Комментарии
Строителям, рабочим надо звания давать, они наши почётные граждане!
согласен!!!!!!
Будет в автобусе бесплатно ездить
27.08.2020 13:27
- гость -
Именно благодаря тому что в крае есть еще такие люди, есть и твои строители и рабочие. Телегу впереди лошади не ставят.
Это тот который нам Сказку строит годами и заморозил музей? Ну ну, конечно надо награждать
Вот если он кирпичи ложил в музее, или дорогу строил , а так ну позорно даже!
Нодар достоин. Однозначно.
а Шония?