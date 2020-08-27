В Алтайском крае почти неделю назад стартовала прививочная кампания против гриппа. За это время вакцинацию прошли 16,4 тысячи жителей региона. Об этом 27 августа во время пресс-конференции рассказала главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова.
По ее словам, в регион уже поступило 45% вакцины от гриппа для взрослого населения, позже поступит еще партия. Переладова также добавила, что сейчас самое удачное время поставить прививку, пока подъем заболеваемости еще небольшой.
"Прививка от гриппа – это та мера безопасности, которая сегодня сохранит не только здоровье граждан, но и их жизни. В первую очередь, мы призываем наше взрослое население старше 65 лет постараться привиться против гриппа. Есть также люди с соматическими проблемами, сахарным диабетом, ожирением, эндокринными нарушениями. Хотелось бы отметить красной строкой – это как раз тот контингент, который в первую очередь подлежит всем прививкам. Поэтому наличие соматической патологии должно не останавливать население, а, наоборот, сформировать посыл к тому, чтобы поставить прививку", – отметила Ирина Переладова.
Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов говорил, что в этом году в Алтайском крае должны привить 60% населения. Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали ставить прививку от гриппа со второй половины августа или в сентябре.
Комментарии
И где эту прививку поставить? Амик, как всегда, все подробно "объяснил"