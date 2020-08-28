Изменились цены на природный газ для жителей Алтайского края

С 1 августа 2020 года изменились цены на газ. Теперь кубометр природного газа стоит 6,64 рубля. Исключение – топливо, поступающее по проводу Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск: его цена – 7,78 рубля за кубический метр.
"Газпром межрегионгаз Новосибирск", поставщик газа в Алтайский край, напомнил не только об изменении цен, но и о необходимости вовремя передавать показания счетчиков.
"Во избежание некорректных начислений необходимо в конце месяца передавать показания счетчика, и оплачивать газ ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим", – прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиала в Алтайском крае" Надежда Рогова.
Поставщик напоминает, что абоненты могут передавать показания и оплачивать потребленный газ в любом удобном месте, пользуясь дистанционными сервисами.
"Мы стремимся, чтобы дистанционные сервисы были доступны в любое время и в любом месте. Так, оплатить потребленный газ можно, зарегистрировавшись в личном кабинете "Мой Газ", либо без регистрации – на сайте поставщика газа, – рассказала Надежда Рогова.
Также передавать показания можно SMS-сообщением на номер 8-960-963-14-10 или электронным письмом на адрес gaz22@mrg54.ru. Необходимо написать: Лицевой счёт#Показания.
Комментарии
Они не изменились, а в очередной раз повысились. Называйте вещи своими именами.
Спасибо деду за Победу
Поскольку экспорт газа упал почти до нуля, нужно цены внутри страны еще больше увеличить. А то миллер с голоду сдохнет.
готовьтесь отбросить весь побочный побирательский бизнес и подключать всех где есть труба любая! Единое окно пришло к вам как к энергетикам в свое время! Даешь подключние газа за 550 руб!