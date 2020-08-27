Песков прокомментировал столкновение военных России и США в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о столкновении на территории Сирии российской бронетехники с автомобилем, в котором находились американские военные.
Как пишет ТАСС, Песков заявил, что инцидент обсуждают на уровне начальников генштабов РФ и Соединенных Штатов. Несет ли происшествие угрозу российско-американским отношениям, пресс-секретарь главы государства не уточнил.
Ранее Вашингтон обвинил Москву в нарушении протоколов деконфликтинга, из-за чего пострадали американские военные. По версии Белого дома, БТР протаранил военную технику США, что привело к травмированию ее экипажа.
Некоторые американские СМИ со ссылкой на источники в вооруженных силах утверждают, что столкновение было намеренным, но до применения оружия дело не дошло.
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