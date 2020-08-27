Долги россиянам будут списывать бесплатно

В России изменится процедура оформления банкротства. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2020 года.
Как сообщает "Парламентская газета", россияне с долгом до 500 тысяч рублей смогут признавать себя финансово несостоятельными бесплатно и без суда. По мнению авторов изменений, это даст возможность людям, которые мало зарабатывают, избавиться от долговой нагрузки.
Речь идет как об обычных задолженностях, так и о кредитах на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, для упрощенной процедуры банкротства нужно будет иметь закрытое исполнительное производство, которое свидетельствует о том, что у человека не осталось имущества, способного покрыть сумму долга.
Подать заявление о банкротстве можно будет в МФЦ по месту жительства.
Комментарии
у человека не осталось имущества, способного покрыть сумму долга
он всегда может почку продать
"Кроме того, для упрощённой процедуры банкротства нужно будет иметь закрытое исполнительное производство, которое свидетельствует о том, что у человека не осталось имущества, способного покрыть сумму долга."
Не понятно... Если Исполнительное производство должно быть закрытым, то оно уже закрыто и человек уже не должник. В этой ситуации не понятно, как стать банкротом...
не очень понятно, за чей счет простят всем неимущим долги? Т.е. порядочность, честность и ответственность - только для тех, кто работал, покупал жилье, машину, дачу. А тот кто выпивал, курил бамбук и ничего в этой жизни не создал, кроме долгов, для них амнистия. Как-то кривовато.
за чей счет простят всем неимущим долги?
за счет новых кредитовзятелей
а мне приставы 500 рублей простили!!!