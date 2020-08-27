Не дождался 9 утра. Барнаулец пытался взломать винный магазин

Фото: ЧОП "Цербер"
Сотрудники ЧОП "Цербер" задержали барнаульца, который пытался проникнуть в винный магазин. Инцидент произошел около 6 часов утра 27 августа на улице Советской Армии.
Сотрудникам охраны поступило сообщение, что сработала сигнализация в одном из алкомаркетов, расположенном на первом этаже жилого дома. Прибывшие на место чоповцы задержали мужчину, который пытался пробраться в магазин и уже успел разбить окно.
Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Как уже сообщал amic.ru, ранее чоповцы задержали полуголого мужчину с топором, который пытался ограбить магазин "Мария-Ра" на ВРЗ.
Комментарии
Один вред от ЧОПовцев - мужику все настроение испортили.
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