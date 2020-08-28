Тяжело, жарко и нечем дышать. Как будни пожарных выглядят изнутри (защитного костюма)

27 августа барнаульские журналисты таскали на себе тяжести, бегали, ползали и задыхались от дыма. В учебном центре Федеральной противопожарной службы (ФПС) прошла акция "Почувствуй себя пожарным". Любой желающий мог побывать в шкуре спасателя ("шкура" в данном случае – боевой защитный костюм) и потренироваться наравне с ними. Правда, ощутить все трудности этой службы корреспонденту amic.ru помешала борода. О том, почему пожарные бреются начисто, как им не мешает неудобная экипировка и до какого этажа может дотянуться спасательный подъемник – в нашем фоторепортаже.

Первое испытание — облачение в противопожарный костюм. Сапоги, комбинезон, куртка, широкий ремень и каска – экипировка весит около 12 килограммов. Человек неподготовленный даже не сразу поймет, как правильно это все на себя надеть. Спасатели же обязаны уложиться за 21 секунду – за это время даже спичка успевает сгореть лишь наполовину.

Но гвоздем программы должна стать дымокамера: небольшой бокс, внутри которого три уровня из различных лазов, клеток и препятствий. И в этой тесноте нужно как-то пробраться к выходу сквозь густые и непроглядные клубы дыма. Пожарные тренируются здесь, чтобы в экстремальных условиях быстро ориентироваться и спасать людей даже при нулевой видимости.

Правда, меня (корреспондента amic.ru Сашу Соколова) к самому главному испытанию не допустили: помешала борода. Оказалось, растительность на лице непозволительная роскошь для пожарного, ведь из-за нее кислородная маска прилегает неплотно, а это опасно для жизни при настоящем пожаре. А потому я смог почувствовать на себе только тяжесть "боевого" костюма и выполнить в нем несколько физических упражнений. Честно говоря, даже этого мне хватило сполна, чтобы все понять о буднях спасателей.

"Физкультура у всех была в детстве? Напра-во! Бегом марш!" – командует начальник третьего отряда алтайской ФПС Сергей Пустынников. И четыре журналиста (вместе со мной) бодро стартуют вокруг тренировочного полигона. Бодрость закончилась уже через несколько метров. В неподъемных сапогах ноги с непривычки моментально затекают. А это еще не все. После пробежки – приседания под счет командира. И завершающее упражнение – гусиный шаг. После такой тренировки я порадовался, что в дымокамеру не попаду – казалось, что я даже просто двигаться не могу. А для профессиональных пожарных это всего лишь разминка перед настоящей работой.

Ну а далее – дымокамера. Чтобы зайти туда, спасатель, как и на настоящем пожаре, должен надеть кислородный баллон с маской. А это – еще плюс 17 килограммов к тем 12-ти, что весит костюм. Журналистов внутрь дымокамеры впускают только вместе с наставником. Во главе звена пошел Андрей Оноприенко – опытный пожарный, кстати, он ведет блог на YouTube о своей работе. "Главное – не бойтесь. Может начаться паника, но я с вами и в случае чего помогу. Только кричите громче – через маску очень плохо звук проходит", – позитивно наставлял он "новобранцев". Дверь камеры открылась, выпустив клубы дыма, и журналисты-пожарные отправились на очередное испытание. Внутрь они заходили неуверенно, а потому последнего из пишущей братии пришлось практически вталкивать. Конечно, не со зла, а чтобы добавить уверенности.

Вот так эта комната выглядит изнутри. Вы тоже вспомнили старую передачу "Форт Боярд"? И мне показалось, что похоже. Вот только подниматься по лестницам, открывать дверцы и просачиваться через узкие проходы приходится в толстом костюме и с тяжелым баллоном за спиной. И все это в дыму. Главное при этом – не зацепиться ни за что кислородным шлангом, иначе быть беде. До конца испытания дошли не все – одна из журналисток уже через несколько минут постучалась во входную дверь. Просто не смогла найти, куда ползти дальше.

А вот журналист Дмитрий Дроздов с задачей справился, за что и получил похвалу и крепкое рукопожатие от Андрея Оноприенко. "Вначале вообще ничего не видно – ориентируешься только на ощупь и по фонарику идущего впереди. Затем дым немного рассеивается, но все равно неудобно. С непривычки просто не можешь понять, что делать и куда ползти. Жарко, тесно и очень утомительно", – поделился впечатлениями красный и мокрый от пота Дмитрий.

Ну а в качестве развлечения все желающие могли "прокатиться" на настоящем пожарном подъемнике, который приехал на учения из алтайского ГУ МЧС. Максимальная высота подъема – 50 метров. Это примерно 17 этажей, рассказали спасатели. Выше, по их словам, приходится подниматься уже только внутри самого здания, что занимает время. А в Барнауле уже давно строят дома куда выше – 25-этажными высотками сейчас никого не удивишь. Так что, выбирая себе квартиру, помните: вид сверху, конечно, привлекателен, но чем ниже этаж, тем быстрее спасатели доберутся до вас в случае ЧП.

То, что показали журналистам, – обычные будни пожарных, рассказывает подполковник Пустынников. Например, испытание в дымокамере спасатели проходят два раза в месяц, чтобы не терять форму.

"В костюме тяжело только с непривычки. Тренировки для того и нужны, чтобы подстроить всю экипировку под себя и в боевой ситуации не испытывать дискомфорта. Сначала мы работаем на открытом воздухе. Затем – внутри помещений. И когда спасатель едет работать на первый пожар – он уже физически готов к тяжелому труду", – пояснил Пустынников.

Все, безусловно, знают, что труд пожарного не глянцевая картинка, а тяжелая и потная работа. Но когда, хотя бы частично, ощущаешь это на себе, можешь осознать в полной мере, какие испытания преодолевают эти ребята каждый день, когда едут тушить огонь и спасать чьи-то жизни.