Шаги успешных продаж. Центр "Мой бизнес" проводит обучение для предпринимателей

Центр "Мой бизнес" проведет для предпринимателей обучение на тему "Шаги успешных продаж". Участники не только получат теоретические знания, но и смогут на практике применить их в собственном бизнесе в формате "здесь и сейчас".
Каждый предприниматель выполнит и защитит домашнее задание от наставника. Нужно представить план продаж компании на год, примеры коммерческих предложений и скриптов, описать программу лояльности – при ее наличии.
К участию приглашаются действующие социальные предприниматели и планирующие ими стать. Мастерская пройдет 8 и 10 сентября 2020 года с 10:00 до 16:00 часов (13:00-14:00 перерыв). Место проведения – центр "Мой бизнес". Участие бесплатное.
День 1. Тема обучения: "Готовимся к продажам. Собираем информацию, планируем, анализируем"
- отличие продаж в социальном и традиционном предпринимательстве;
- воронки, лиды и скрипты как инструменты для увеличения продаж;
- сбор статистики и анализ;
- совмещение маркетинговой "воронки" и "воронки" продаж;
- подсчет необходимого количества клиентов на этапе "воронки";
- сбор информации о потенциальных клиентах;
- удержание рабочего настроя для продаж в течение дня.
День 2. Тема обучения: "Шаги успешных продаж"
- продающее коммерческое предложение;
- анализ "холодных звонков";
- правила составления скриптов звонков;
- чек-лист для подготовки к встрече для продажи;
- анализ звонков и запись переговоров с целью продаж;
- шаги успешных продаж: установление контакта, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями, переговоры о цене, заключение сделки;
- программы лояльности – что такое и какие бывают.
Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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