Хоккеисты "Динамо-Алтай" разгромили соперников в контрольном матче

Хоккеисты "Динамо-Алтай" 27 августа разгромно выиграли у "Красноярских Рысей". Повторный контрольный матч в Барнауле завершился уверенной победой хозяев льда со счетом 6:2.
Гости забросили первую шайбу в ворота Данила Тимченко уже на 48-й секунде встречи. Барнаульцам удалось восстановить равновесие в середине первого периода. До конца стартовой двадцатиминутки соперники еще по разу обменялись заброшенными шайбами и ушли на первый перерыв при счете 2:2.
Решающего преимущества барнаульцы добились во втором периоде, когда еще трижды поразили ворота "Рысей". В заключительном периоде алтайские хоккеисты забросили шестую шайбу в ворота красноярцев и в итоге одержали уверенную победу.
Напомним, в первой встрече 26-го августа барнаульцы также оказались сильнее со счетом 4:2. Теперь команды дважды сыграют в Красноярске. Матчи пройдут 5 и 6 сентября.
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