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Жителям сел Зудилово и Новокраюшкино на Алтае, где вводили режим ЧС, вернули воду

, ИА "Амител"
Вода. Фото: pixabay.com

Вода. Фото: pixabay.com

В селах Зудилово и Новокраюшкино Первомайского района Алтайского края восстановили водоснабжение. Напомним, из-за перебоев с водой этим летом в них ввели режим ЧС. Чтобы решить проблему пришлось бурить новые скважины. На эти цели из регионального бюджета было выделено порядка семи миллионов рублей.

В чем проблема

Как пояснил первый заместитель главы администрации Первомайского района Дмитрий Шипунов, действующие скважины выработали свой эксплуатационный ресурс, в итоге возникло снижение давления в системе.

Тогда и было принято решение о бурении новых скважин. Но и без воды жителей село не оставили: был организован ее подвоз.

Шипунов подчеркнул, что заявку от района Минстрой Алтайского края рассмотрел в оперативном порядке. Также быстро были заключены муниципальные контракты и начаты буровые работы. Все мероприятия проводили в рамках государственной программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами".

Что сейчас

На сегодняшний день в Зудилово и Новокраюшкино уже пробурили скважины глубиной 120 метров и мощностью 40 куб метров. Их подключили к действующим сетям центрального водоснабжения и возобновили подачу воды жителям сел. Сейчас селяне получают воду в штатном режиме. А подрядчики завершают обустройство санитарной зоны.

"Для Зудилово появление новой скважины событие действительно очень долгожданное и желанное. Раньше летом на полив огорода уходило два, а то и три часа. Сейчас напор в кране замечательный, качество воды также значительно улучшилось", — радуется местная жительница Оксана Кремер.

Цифры

Вопросы водоснабжения жителей сел остаются приоритетными в Алтайском крае. По словам начальника отдела водоснабжения Минстроя Алтайского края Станислава Цыро, в этом году за счет краевых средств на 75 скважинах проведут техническое перевооружение, на 39 объектах работы уже завершены. Общая стоимость мероприятий составит порядка 220 млн рублей.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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