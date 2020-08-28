Соболев помирился с Дзюбой и сообщил об этом Черчесову

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал примирение капитана команды Артема Дзюбы и нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.
По словам Черчесова, Соболев позвонил ему после разговора с Дзюбой, и заверил, что конфликт урегулирован. Об этом пишет championat.com.
"Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остаётся в числе кандидатов в национальную команду, — заявил главный тренер национальной команды. — Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией".
Ранее о примирении нападающих питерского "Зенита" и московского "Спартака" сообщил в Telegram спортивный журналист Нобель Арустамян. По его словам, и Дзюба, и Соболев остались довольны разговором.
Как ранее писал amic.ru, в полуфинальном матче Кубка России между футболистами случилась перепалка. Однако стартовой точкой вражды футболистов в СМИ называют интервью Соболева блогеру Евгению Савину. В частности, слова о том, что Дзюба не поддержал Кокорина в трудной ситуации.
Напомним, Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Перед началом сезона 2016/17 годов игрок перешел в томскую "Томь". Затем футболист выступал за красноярский "Енисей" и самарские "Крылья Советов". В мае этого года 23-летний Соболев заключил долгосрочный контракт с московским "Спартаком" и сразу стал основным нападающим "красно-белых".
Комментарии
Эти бабы по определению не годный материал...
Дзюба таким образом решает вопрос о попадании в основу?! И в любом случае наша поддержка земляку!!!