Познер выступил в защиту врачей, которые лечили Алексея Навального

Телеведущий Владимир Познер назвал необоснованными обвинения в адрес российских медиков из-за госпитализации оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно", – сказал он.
По мнению журналиста, любому мыслящему человеку очевидна непричастность российских властей к инциденту. "Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность", – отметил Познер.
Как ранее писал amic.ru, 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс по маршруту Томск – Москва. Воздушное судно совершило внеплановую посадку в Омске, где врачи госпитализировали оппозиционера в БСМП-1. Позднее блогер впал в кому.
Сейчас политик находится на лечении в Германии. Немецкие врачи установили, что Навальный отравился неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, после чего верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что власти России должны незамедлительно начать независимое и прозрачное расследование случившегося.
27 августа пресс-служба УТ МВД России по СФО заявила, что следователи транспортной полиции проводят предварительную проверку по факту инцидента. Правоохранители осмотрели гостиничный номер, в котором останавливался политик, и участки местности по маршруту его передвижения.
Комментарии
Знатно зализал обнуленного!
с этим персонажем давно все понятно, гражданин мира с российскими бабками
Какие вы все злые, упертые и наивные!
Давно надо брать пятерную фамилию Владимир Познер-Ивашим-Инашим-Испоём-Испляшем
Ну, другого от элитной проститутки ожидать и не стоило.
Какое доверие может быть немецким врачам,этим последышам доктора Менгеле и доктора Геббельса?
Аборигешка лает на Познера, которого Кал всем в пример ставил. Раскол у либерастов назревает?
28.08.2020 09:52
Я
Ага, а всё потому, что мы телевизор не смотрим, и врунам не верим.
28.08.2020 10:17
- гость -
Я смотрю у любителей жестких вертикалей в заднице новая фразеология и речевые обороты появляются на ниве копрофагии.
Аборигену и месному непричастность властей и необоснованность обвинения омских медиков в отношении Навального неочевидны.Следовательно (и вполне очевидно),что они оба двое не относятся к типу "человек мыслящий".
10:17
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Ваше замечание вполне справедливо.Калибр довольно-таки часто приводил цитаты Познера.То что сейчас происходит на этой ветке со стороны отдельных личностей-это явный плевок в лицо Калибру.
28.08.2020 10:36
- гость -
Да мы в курсе, что они не причём - их заставили, ага?
Ну расскажи как оно на самом деле было, по выданному тебе темнику.....
что они оба двое
По тебе одному видно, что ты уже один из многих "гомосапиенс"