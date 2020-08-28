Барнаулец спасал подругу от насилия и случайно убил человека

39-летнего жителя Барнаула будут судить по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, информирует пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В мае нынешнего года другу мужчины позвонила общая знакомая и рассказала, что она с приятельницей находится в гостях у незнакомцев, с которыми они распивают спиртное. Она пожаловалась на хозяина квартиры, который под угрозой физической расправы предлагал ей вступить с ним в интимную связь.
"Мужчины, узнав адрес, пришли в дом, где находились женщины. Обвиняемый нанес несколько ударов по голове хозяину и его знакомому, после чего совместно с женщинами покинул жилище. Через несколько дней один из потерпевших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы", – говорится в сообщении ведомства.
Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину лишь частично. Он утверждал, что его удары не могли стать причиной смерти 56-летнего мужчины. Тем не менее, следователи, собрав достаточное количество доказательств, направили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" в суд.
Комментарии
С путанами шутки плохи
вот так побухтели
Самогон, напиток легендарный,
Самогон, опасный и коварный,
она с приятельницей находится в гостях у незнакомцев, с которыми они распивали спиртное
шалавистая знакомая..
Обвиняемый - сутенер что ли?
а то есть хозяин и его знакомый всё правильно делали?
Хотя с другой стороны две девки где-то познакомились с двумя мужиками и пошли к ним в гости просто выпить на халяву больше ни на чё не расчитывая?
28.08.2020 10:26
месный
так наши суды так и трактуют. На известном примере с Сычёвой - пьяная девка запирается в туалете с пьяным парнем под хохот друзей, видимо Пушкина послушать. Некоторое время удовлетворяет его капризы, и только сладострастное "нет" при проникновении сзади трактуется судом, как отказ, и, соответственно, всё остальное - как изнасилование.Многолетний срок. А в данном случае кладбище одному и срок другому. И всего-то дамочки пришли к мужикам стихи почитать.