В Алтайском крае спасатели достали мужчину из вырытого им колодца

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
27 августа в селе Шишкино Тальменского района сотрудники МЧС спасли мужчину из 7-метрового колодца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
По информации ведомства, пострадавший копал колодец, но во время работ обрушился грунт. В результате мужчина получил травмы и не смог выбраться самостоятельно.
Спасатели, используя альпинистское снаряжение, спустились на глубину, наложили пневмошины и при помощи щит-носилок подняли человека на поверхность. В дальнейшем его передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
В МЧС отметили, что работы по спасению пострадавшего проходили в условиях опасности повторного обрушения грунта.
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