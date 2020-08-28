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Депутаты АКЗС остались недовольны работой детского омбудсмена Ольги Казанцевой

, ИА "Амител"
Парламентарии призвали уполномоченную перестать быть чиновником и стать "защитником детей"
Фото: пресс-служба АКЗС

Фото: пресс-служба АКЗС

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания оказались недовольны работой уполномоченной по правам ребенка в регионе Ольги Казанцевой: ее упрекнули за формализм и неумение выстраивать отношения, сообщают "Вести Алтай". Свое мнение парламентарии высказали после выступления омбудсмена с докладом на прошедшей в четверг, 27 августа, сессии АКЗС.

В первоначальной версии отчета Казанцевой было 254 страницы, однако депутаты попросили ее сократить доклад, и в итоге до сессии дошло только 34 листа текста с цифрами о количестве проверок, совещаний и мероприятий. Как только омбудсмен закончила свое выступление, представители всех четырех фракций начали критиковать Казанцеву за сложные юридические формулировки отчета, неумение выстраивать отношения и формализм.

Как отметил депутат Сергей Писарев, ответная реакция жителей районов, в которых побывала Казанцева, оставляет желать лучшего.

"Педагоги и родители не находят доброго и хорошего отношения, которое должно излучаться от уполномоченного по правам ребенка. Поэтому я хочу вас убедительно попросить – изменитесь", – сказал парламентарий.

Председатель Заксобрания Александр Романенко напомнил, что главное для омбудсмена – это ребенок, "независимо от того, где он находится – в семье, в детском доме, в частном или в государственном детском саду".

По его мнению, Казанцева не должна искать причины, по которым не может помочь детям, и делать все, чтобы решить их проблемы. "Вы не чиновник, вы – защитница детей в Алтайском крае. Где бы они ни находились, вы должны за них бороться", – закончил Романенко. 

В защиту Казанцевой выступил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Он заявил, что у омбудсмена огромная нагрузка и довольно ограниченный штат сотрудников.

Напомним, что Ольгу Казанцеву назначили уполномоченной по правам ребенка в Алтайском крае 19 декабря 2019 года на сессии АКЗС. До этого она замещала должность с 2014 года и не раз удостаивалась различных наград.

За последнее время в Алтайском крае произошло несколько громких инцидентов, связанных с детьми. Как ранее сообщал amic.ru, 4 июня стало известно о жестоком избиении подростка сверстниками в Камне-на-Оби. Позже выяснилось, что это не единичный случай жестокости детей в городе и от их рук пострадали еще как минимум несколько человек.

Позднее Казанцева заявила, что в избиениях участвовали четверо школьников, которые проживают "в семьях в социально опасном положении". Двоих из них поместят в спецшколу. Третий отсидел 30 суток в центре содержания несовершеннолетних правонарушителей, а четвертый впервые попал в поле зрения надзорных органов.

При этом родители пострадавших остались недовольны работой омбудсмена. По их словам, они несколько раз встречались с Казанцевой и выражали свои претензии относительно ее бездействия в данной ситуации.

В ходе последней встречи омбудсмен пообещала отказаться от "дистанционного формата работы" и включиться в борьбу за права детей лично. При этом сами жители города пока не слишком верят в данные Казанцевой обещания.

Также в этом году на воде погибло большое, по сравнению с прошлыми сезонами, число детей. Только за первый месяц лета  в Алтайском крае утонуло 10 несовершеннолетних.

Кроме того, в 2020 году участились случаи падения детей из окон. 22 июля Казанцева сообщала, что с начала года таких инцидентов насчитывается восемь. Омбудсмен призвала родителей ставить специальные фиксаторы, которые не дадут ребенку самостоятельно открыть окно.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.08.2020 11:23
- гость -

Работать не умеет не хочет и не будет - как и попадья, её непосредственный начальник...

28.08.2020 11:29
гость

Полагаете в таком возрасте можно измениться? Нет, просто своих не сдаем. А так прямая редакция статьи УК за бездействие и халатность должна быть применена.

28.08.2020 11:30
- гость -

Надо выгнать Казанцеву!

28.08.2020 11:42
- гость -

Метлой

28.08.2020 12:48
- гость -

Пущай грызутся...

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