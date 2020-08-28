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Почетное звание для Барнаула, митинги и отчет омбудсмена. Как прошла сессия АКЗС

, ИА "Амител"
Всего парламентарии успели рассмотреть 25 вопросов, потратив на них почти 5 часов
Фото: пресс-служба АКЗС

Фото: пресс-служба АКЗС

Накануне состоялась очередная сессия Алтайского Заксобрания. Народные избранники впервые собрались после летних каникул и отработали рекордные 4,5 часа. Формат был выбран по-прежнему дистанционный, однако уже в сентябре, вероятно, парламентарии соберутся на очную сессию после отмены всех ограничительных мероприятий, вызванных коронавирусом. О наиболее важных законопроектах, рассмотренных 27 августа, в обзоре amic.ru.

Одним из первых депутаты рассмотрели предложение комитета по правовой политике, согласно которому снимается запрет на проведение публичных акций рядом с образовательными медицинскими и иными организациями, предназначенными для массового пребывания несовершеннолетних. Ранее действовало ограничение в 50 м от таких зданий.

Не так давно Конституционный Суд признал, что в системе действующего правового регулирования запрет собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, расположенных ближе 150 м от военных объектов, зданий, занимаемых образовательными организациями, зданий и объектов, используемых для богослужений, проведения религиозных обрядов и церемоний, зданий, занимаемых организациями, в которых осуществляется оказание стационарной медицинской помощи, выходит за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов РФ.

В итоге краевые депутаты, несмотря на завязавшуюся дискуссию, почти единогласно поддержали изменения.

Одним из самых ожидаемых вопросов сессии – поддержка администрации Барнаула по присвоению краевому центру звания "Город трудовой доблести". Большинством голосов народные избранники поддержали ходатайство. "За" проголосовал 61 депутат, инициатива поддержана всеми фракциями АКЗС.

По этому вопросу выступил председатель правого комитета Заксобрания Андрей Осипов. Депутат подчеркнул, что к предложению администрации Барнаула приложены документы, подтверждающие в соответствии с требованиями федерального закона награждение предприятий города государственными наградами, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 — 1945 годах.

В работе сессии принял участие глава города Вячеслав Франк. Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что сегодня принято судьбоносное решение. "Для всех барнаульцев это очень важно!".

Глава города также сообщил, что в Барнауле восстановят буквы "Барнаул Орденоносный": "Решение об этом уже принято. Будет подготовлен эскиз, и с учетом мнения жителей краевой столицы определено место, где их расположат".

Кроме того, на вчерашней сессии парламентарии продлили срок действия регионального маткапитала до 2026 года. Стоит отметить, что был расширен перечень направлений, где могут использоваться средства маткапитала. Теперь их можно направить на газификацию, при условии, что жилье расположено на территории Алтайского края, а газификация проведена после 1 января 2021 года, а также на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Принятые меры должны сделать региональный маткапитал более востребованным. Пока своим правом воспользовались всего 40% семей в регионе.

Одним из самых дискуссионных и продолжительных вопросов стало обсуждение отчета Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае Ольги Казанцевой. Почти все выступавшие от различных фракций указывали на те или иные недоработки в докладе, призывая проявлять меньше формализма в работе с детьми – с одной стороны, и не брать на себя слишком много обязательств – с другой. Несмотря на жесткую критику, отчет был принят 46 голосами "за", однако дальнейшие перспективы детского омбудсмена краевые парламентарии поставили под сомнение.

Еще один рассмотренный накануне законопроект касался использования средств фонда капремонта. Теперь установку общедомовых приборов учета должны брать на себя не жильцы, а как раз фонд. До этого в перечень работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируются за счет средств фонда, входили ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт, замена, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома; переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю; утепление фасада.

Наконец, депутаты АКЗС рассмотрели и приняли законопроект, который позволяет охотникам Алтайского края регулировать численность животных в общедоступных угодьях. Изменения были внесены в связи с тем, что федеральный закон расширил круг субъектов права, регулирующих численность охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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