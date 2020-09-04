Жить и учиться с комфортом. Какую квартиру купить студенту в Москве и Питере

Многим алтайским выпускникам посчастливилось поступить в престижные вузы за пределами региона, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Родители, которые имеют возможность дать квартирный старт своим детям, уже активно рассматривают варианты с покупкой недвижимости. Ведь в любом случае это может быть выгоднее аренды. Особенно если это новостройка.

Отличные варианты нового жилья предлагает компания ООО ОП "Барнаулкапстрой". Подобрать квартиру и оформить сделку можно не выезжая из Барнаула. Квартира в Москве или Питере – выгодная инвестиция в будущее детей.

Дома в Москве

В столице множество "свежих" или только строящихся комплексов. Каждый из них по-своему уникален. Например, ЖК "Ленинграdка 58" – это комплекс бизнес-класса в престижном районе столицы с потрясающим видом на Химкинское водохранилище. Здесь есть и небольшие по площади квартиры и четырехкомнатные, но все комфортные и светлые. Проектная декларация.

ЖК "Зиларт" арт-класса расположен на набережной Марка Шагала на Москве-реке. Детские сады, школы, торговые центры и даже большой парк – все рядом. А до центра столицы всего 5 км. Проектная декларация.

Рядом с ЖК "Лучи" сразу несколько крупных зеленых зон. Новостройка комфорт-класса находится в Западном округе столицы, в районе Солнцево. Проектная декларация.

Дома в Санкт-Петербурге

В Северной столице компания предлагает квартиры в 12 жилых комплексах.

"Морская набережная. Seaview" – потрясающий комплекс на первой береговой линии Финского залива. До воды буквально 100 метров. Панорамные лоджии, окна в пол, светлые квартиры бизнес-класса, подземный паркинг с лифтом – не дома, а мечта. Проектная декларация.

Еще один комплекс с видом сразу на две реки – Riviere Noire. Это ЖК с закрытой прогулочной зоной, домами комфорт-класса, построенными по индивидуальным дизайн-проектам, рядом с исторической частью города, но одновременно удаленный от шумных магистралей. Проектная декларация.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

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