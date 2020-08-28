Телефонный мошенник похитил 150 тысяч рублей у работницы алтайской аптеки

40-летняя сотрудница бийской аптеки стала жертвой телефонного мошенника, информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как рассказали в ведомстве, злоумышленник работал по классической схеме, довольно популярной среди аферистов. Мужчина представился работником службы безопасности кредитной организации и сообщил женщине о якобы несанкционированной попытке списания денег с ее счета.
Чтобы обезопасить накопления, злоумышленник попросил жертву назвать данные банковской карты и код из SMS. После этого со счета бийчанки исчезло 150 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась к правоохранителям.
Полицейские в очередной раз призывают не доверять сомнительным звонкам и ни в коем случае не передавать незнакомцам личную информацию.
Комментарии
откуда?
бабки, аптекарши, безработные! откуда у вас такие деньги? почему вы их так легко отдаете?