Несколько самолетов сели в Барнауле вместо Новосибирска

Несколько самолетов не смогли сесть в новосибирском аэропорту Толмачево из-за дымки. Лайнеры пришлось отправить в Барнаул, сообщает "Тайга.инфо".
Удушливый дым, затянувший левобережье Новосибирска утром 28 августа, не дал приземлиться самолетам, которые должны были прибыть из Москвы, Сочи, Симферополя и Волгограда.
Как сообщил источник в одной из авиакомпаний, сейчас все рейсы перенаправляют на посадку в аэропорт Барнаула. Кроме того, задержали и взлет нескольких бортов в Москву.
Источником задымления мог стать пожар на свалке рядом с Хилокским рынком. По словам местных жителей, дымка окутала весь левый берег Новосибирска, а запах гари ощущается за несколько километров.
Комментарии
Кругом разгильдяйство.
Три недели назад там дышать было нечем и что, до сих пор горит?!
скоро зима, само потухнет... пылесибирск