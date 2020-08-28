Американский психолог Дэвид Ладден опубликовал результаты исследования, в котором выяснял, влияет ли просмотр порно на любовные отношения, сообщает "Лента.ру".
В эксперименте приняли участие 200 пар. Каждый участник в течение 35 дней вел специальный дневник и отмечал, смотрел ли он порно, насколько был удовлетворен отношениями с партнером, хотел ли заняться сексом и был ли совершен половой акт.
В результате выяснилось, что просмотр роликов для взрослых не связан с удовлетворенностью отношениями. Эксперты не выявили никаких доказательств, что из-за порно люди чувствуют себя менее счастливыми со своей половинкой или что с помощью этого они компенсируют возникшие в отношениях недостатки.
Кроме того, исследователи обнаружили, что женщины смотрят фильмы для взрослых реже, чем мужчины, а также чаще занимаются сексом в те дни, когда они интересовались порнороликами.
Ладден отметил, что открытое и здоровое отношение к собственной сексуальности делает порно инструментом для улучшения отношений с партнером. В то же время те, кто отрицает ролики для взрослых и чувствует вину после просмотра, считают себя преданными, если уличают возлюбленного в просмотре порнографии.
Комментарии
Нусс, начнёмссс! Девушкииии! Ау!
дак ежели на всю длину без подготовки с заднего подворья зарядить, то и зенки с затылка разглядеть можно будет
читаю: "порноотношениям"
что за отношения такие..
а всего-то одно слово переставить: =вредит ли отношениям просмотр порно=
научитесь, амик, заголовки составлять, ведь как никак СМИ!
Девушкииии! Ау!
кончил?
Ну, если видео будет с участием второго партнера, то думаю навредит, возможно даже физически)
Тут один борец одну с силиконовыми губами с собственной свадьбы за волосья во двор выволок - во время свадьбы видосы гостям пришли с участием свежеиспеченной жены)
вредит ли просмотр порно отношениям
то есть, вуайерист (просматирвает) и порнограф (участвует в порноотношениях) подеруцца?
девушки тоже смотрят порно