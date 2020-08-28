Звезды тайского бокса отдыхают в Алтайском крае

Один из самых титулованных тайбоксеров страны – четырехкратный чемпион мира Артем Вахитов – выбрал санаторий "Россия" для восстановления руки, сломанной в бою. Спортсмен приехал на алтайский курорт вместе с тренером Виталием Миллером и прокопьевским мастером спорта по тайскому боксу Дмитрием Меньшиковым. Боксеры, привыкшие к восстановительным сборам на зарубежных курортах и на берегу Черного моря, оказались приятно удивлены высоким уровнем алтайской здравницы.
"Сначала планировали поехать на курорт "Роза Хутор", – говорит Миллер. – Но Саша Поветкин (отечественный боксер-профессионал, неоднократный чемпион мира в различных версиях, – прим. amic.ru) сказал, что отлично отдохнул в Белокурихе, ему тут все понравилось. Мы послушались его совета и приехали сюда. Что сказать – очень приятно удивлен! Все на высоком уровне".
По словам Вахитова, его отец регулярно бывает в Белокурихе и неоднократно звал сына с собой, но тот не воспринимал Алтай всерьез. Теперь же, когда боксер увидел все сам и ощутил все его прелести на себе, поменял представление. В следующий раз Вахитов планирует отдохнуть в Белокурихе вместе с семьей, пишет "Алтайтурцентр".
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