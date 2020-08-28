В МИД Украины заявили о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина на неопределенный срок приостанавливает все контакты с Белоруссией, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".
"Только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, контакты будут возобновлены", – сказал руководитель дипломатического ведомства.
Министр отметил, что в последний раз украинский лидер Владимир Зеленский общался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко незадолго до начала выборов в республике. Сейчас главы государств не контактируют и пока не планируют этого делать.
Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протесты.
Комментарии
где сало, кумове?
все зъев мыш
ой ну эти то в каждой дырке затычка. репутацией они дорожат. опущенная и разгромленная страна. а пафаоса больше чем у пендосии
Страна под внешним управлением, что говорят, то и делают. Посол США сказал, так надо, так и будет
28.08.2020 14:14
Как то так ..... типа у нас по другому?)))
28.08.2020 14:24
- гость -
Типа да, по другому.
Если бы было как в Хохляндии, то нас не санкциями бы облагали, а как хохлам кредиты навяливали бы, в обмен на сдачу страны в аренду американцам.