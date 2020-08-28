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Новости

Мошенники обманули бывшую жену Михаила Ефремова на миллион рублей

, ИА "Амител"
Женщина доверила свои деньги якобы представителям консалтинговых компаний
Фото: ruskino.ru

Фото: ruskino.ru

Бывшая жена артиста Михаила Ефремова, актриса Елена Гольянова, стала жертвой мошенников, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, неизвестные действовали от имени ряда консалтинговых организаций. Аферисты пригласили актрису и двух ее коллег в башню "Федерация", расположенную в комплексе "Москва-Сити", где получили от них более миллиона рублей за некоторые услуги, которые не выполнили и скрылись вместе с полученными деньгами.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".

Напомним, что актриса Елена Гольянова несколько раз была замужем. Ее первым супругом стал Михаил Ефремов, однако спустя месяц пара развелась. Позднее женщина объяснила, что брак нужен был только для получения московской прописки и актер согласился ей помочь.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.08.2020 15:10
- гость -

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