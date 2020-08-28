Путешественники назвали самые желанные страны после пандемии

Япония оказалась самой желанной странной для путешествий после пандемии, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России со ссылкой на результаты опроса, проведенного Банком развития Японии и Japan Travel Bureau (JTB) среди туристов из 12 стран.
Так, 82% респондентов признались, что намерены отправиться за границу сразу после окончания пандемии. При этом 46% путешественников заявили, что мечтают попасть в Японию, 22% — в Южную Корею, а еще 17% — в Тайвань.
Многие из участников опроса, которые выбрали Японию, отметили, что причиной такого желания стали культурно-исторические достопримечательности, местная гастрономия и чистота в стране.
В опросе участвовали свыше шести тысяч респондентов из США, Великобритании, Франции, Австралии, Тайваня, Гонконга, Южной Кореи, Малайзии, Таиланда, Сингапура и КНР.
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