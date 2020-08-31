Играя – узнавай. В Барнауле открылись IT-курсы для школьников без лекций и конспектов

Компьютерная академия "ШАГ" открывает набор на программу IT-образования для детей. Здесь процесс обучения построен не так, как в школе или институте: нет скучных лекций, конспектов и зубрежки. Наоборот, в академии минимум теории и очень много практики. Ребенок познает сложные явления через игру.
Программа компьютерной академии "ШАГ" вошла в топ-5 мировых проектов на главном IT-мероприятии года WSIS в Женеве. Представленная на саммите детская программа "Малая компьютерная академия" получила звание чемпиона в категории "Создание человеческого потенциала".
В "Малой компьютерной академии" дети с 7 лет учатся созданию сайтов, программированию, работе с YouTube, основам web-дизайна, робототехнике и многим другим направлениям. Уже на раннем этапе обучения можно выявить склонности ребенка и определиться с выбором направления в будущем.
Занимаясь в "Малой академии Шаг", дети повышают успеваемость в школе: они учатся не только разбираться в информационных технологиях, но и использовать их в жизни. Также у ребят пропадает интерес к компьютерным играм.
Занятия ведут преподаватели-практики, имеющие опыт работы с детьми и подростками, и задача академии – максимально раскрыть потенциал каждого студента, найти способности и развивать таланты.
В академии 5 сентября в 12:00 пройдет день открытых дверей для детей и их родителей. Все желающие смогут пообщаться с преподавателями академии и получить информацию о программе и графике обучения.
В программе дня открытых дверей:
- мастер-класс по созданию компьютерных игр для детей 7-14 лет;
- презентация программы "Малой компьютерной академии";
- особенности обучения в академии "Шаг";
- что будет знать и уметь выпускник "Малой академии";
- индивидуальные консультации.
Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
WhatsApp +7 906-966-5347.
Компьютерная академия "ШАГ"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 72-14-10
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