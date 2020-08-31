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Яркий осенний букет. Что подарить учителю в первый день сентября

, ИА "Амител"
На что ориентироваться при выборе цветочной композиции для педагога

Цветы на первое сентября – прекрасный способ отблагодарить учителя за знания и труд. Раньше большинство учеников отправлялись на линейку с астрами или гладиолусами, которые мама вырастила в саду или купила у бабушек на рынке. Но сейчас многие родители хотят удивить учителей оригинальным букетом. Чтобы выбор был действительно удачным, прислушайтесь к советам профессиональных флористов от салона цветов "Соцветие"

Откажитесь от роз

Монобукеты роз в качестве цветов к 1 сентября – не лучший выбор: их дарят в знак любви и романтической привязанности. А вот корзина с различными сортами растений – удачный ход. 

Обратите внимание на цвет

В первый день осени удачно использовать символичные осенние оттенки в букетах: оранжевые, желтые, шоколадные. Но также популярны яркие композиции.

Выберите нужный размер

При покупке букета нельзя забывать, что это атрибут праздника не только для учителя, но и для самого ребенка. Поэтому композиция должна гармонировать с образом школьника и не мешать ему. Если ребенок еще маленький, отлично подойдет композиция в небольшом ящике или вазочке: так ребенку будет удобно вручить цветы учителю. 

Приглядитесь к сухоцветам

Один из флористических трендов сейчас – композиции из сухоцветов. Такой букет будет радовать получателя весь учебный год. 

Закажите букет заранее

Так вы сможете выбрать из большого разнообразия композиций именно то, что вам нужно. Но если вы не успели сделать предварительный заказ – не переживайте. В салоне "Соцветие" даже в день праздника вам подберут нарядный и соответствующий поводу букет. 

Салон цветов "Соцветие"
Адреса: 
ул. Челюскинцев, 143,
ул. Балтийская, 116,
ул. Молодежная, 50,
пр. Красноармейский, 51а,
пр. Ленина, 43

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

31.08.2020 13:39
гость

Ну да, флорист у вас от бога! Чего только примотанные карандаши стОят )))

31.08.2020 13:54
- гость -

А учителя все букеты "не из роз" выбрасывают причем на глазах детей. Знаем проходили. Ребенок вообще теперь отказывается что либо дарить "этим" учителям ((

31.08.2020 14:15
- гость -

Наша классная все три года выбрасывала не "розовые" букеты. Дождалась халда, что в четвёртом классе ей вручили два букета, остальные подарили учителю музыки , физруку, которого обожали, и двум техничкам. Ничего, пережила, клевать всех не посмела. И, вроде, поняла, за что.

31.08.2020 14:17
- гость -

31.08.2020 13:54
- гость -
А учителя все букеты "не из роз" выбрасывают причем на глазах детей. Знаем проходили.
---------
Наши учителя-классные руководители делились букетами с работниками школы, которым букеты не подарили, включая поваров и медсестру.

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