В Забайкалье подросток прикурил сигарету от свечи на церковном алтаре

В Чите завели уголовное дело против 18-летнего жителя, который прикурил от свечи в православном храме, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
По данным следствия, в июле 2020 года подозреваемый зашел в церковь, перекрестился и демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоящую на алтаре. Действия парня на видео снял его друг, который позднее выложил запись в TikTok.
Против читинца завели уголовное дело по статье "Оскорбление чувств верующих в местах, предназначенных для проведения богослужений" и теперь ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.
В Читинской епархии посочувствовали родителям подростков. Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий выразил готовность лично встретиться и искренне поговорить с подростками и их родителями. Позднее "Чита.ру" сообщила, что парень выложил в Instagram извинение перед всеми, кого задел ролик.
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