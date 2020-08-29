Дожди, но не везде. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 августа

Теплый день ожидает жителей Алтайского края в субботу, 29 августа, сообщают в региональном Гидрометцентре.
Так, в крае днем столбики термометров будут показывать от +21 до +26 градусов. В утренние часы местами туман. В предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Скорость северного ветра составит от 3 до 8 м/с. Местами порывы до 14 метров.
В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +21... +23 градусов. Преимущественно без осадков, утром – туман. Ветер северный, до 8 м/с.
Ранее стало известно, что осенняя погода придет в Россию примерно на две недели позднее, чем обычно. При этом "запоздание" осени в сравнении с календарем в различных регионах может отличаться.
Комментарии