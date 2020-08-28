Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Переизбранный на шестой срок президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "вакханалия" с протестами в стране заканчивается и пришло время заниматься экономическими вопросами, пишет агентство "БелТА".
"Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой", – заявил белорусский лидер во время рабочей поездки 28 августа.
Лукашенко подчеркнул, что за публичное выражение своего мнения не станут "ломать людей". При этом у граждан республики должна быть "морально-политическая, психологическая поправка", обеспечивающая развитие экономики.
Напомним, что в Белоруссии на протяжении 20 дней продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Во время беспорядков пострадали сотни человек, четверо погибли.
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