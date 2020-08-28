Немецкие врачи рассказали о состоянии Навального

Политик Алексей Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии в искусственной коме, он подключен к аппарату ИВЛ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу берлинской клиники "Шарите", в которой лечится оппозиционер.
"Его состояние остается серьезным, острой угрозы для жизни нет. Как и прежде, нельзя предсказать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления", – сообщили в медучреждении.
Медики также отметили, что симптоматика холинергического криза, вызванного отравлением ингибиторами холинэстеразы, ослабевает.
Напомним, 20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Тогда самолет совершил внеплановую посадку в Омске, где политика госпитализировали. Позднее оппозиционер впал в кому и 22 августа его доставили в Германию.
Немецкие врачи установили, что оппозиционер отравился неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. После этого в Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование.
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