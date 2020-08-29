Лукашенко назвал Путина хорошим другом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал заявление российского коллеги Владимира Путина о готовности направить резерв правоохранителей и назвал его "хорошим другом", сообщает агентство "Sputnik Беларусь".
"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга. Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что, может быть, если мы прозеваем", – заявил глава республики.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин создал резерв силовиков для помощи Белоруссии. Планируется, что группы направят в союзное государство только в том случае, если ситуация с массовыми протестами выйдет из-под контроля.
Напомним, что жители Белоруссии массово вышли на улицы, чтобы выступить против итогов президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. С тех пор во время беспорядков пострадали сотни человек, четверо погибли, еще несколько тысяч задержали.
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