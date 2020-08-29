В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ

29 августа вступило в силу изменение в законодательстве РФ, предусматривающее возможность регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах.
Нововведение должно упростить процедуру постановки на учет автомобилей и позволить владельцам сэкономить время.
Сервис доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ, однако заявители будут с ними контактировать только во время осмотра машины. Приемом заявлений и выдачей документов займутся работники центров.
При этом подобная услуга доступна не везде, а только в тех многофункциональных центрах, которые имеют необходимую инфраструктуру.
Комментарии
А апатриды смогут?